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07:34, 4 августа 2023Россия

Мэр раскрыл новые подробности атаки на военную базу в Новороссийске

Мэр: атаку на базу в Новороссийске отразили «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Корабли Черноморского флота (ЧФ) «Оленегорский горняк» и «Суворовец» отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военно-морскую базу в Новороссийске. Такие новые подробности раскрыл глава администрации города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

«Спасибо вам, наши воины и защитники, за охрану города-героя!» — написал мэр Новороссийска, подчеркнув, что российские корабли также помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров ВСУ.

ВСУ утром в пятницу, 4 августа, попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска. Как сообщили в Минобороны, для этого использовались безэкипажные катера — их уничтожили из штатного вооружения российских кораблей. В сети также опубликовали момент взрыва одного из украинских морских беспилотников.

Очевидцы рассказали, что слышали звуки взрыва и стрельбы на воде. В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте происшествия работают все необходимые службы.

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    Анастасия Шейкина
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