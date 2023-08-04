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07:27, 4 августа 2023Россия

Взрыв атаковавшего базу в Новороссийске безэкипажного катера попал на видео

Взрыв атаковавшего базу в Новороссийске безэкипажного катера ВСУ сняли на видео

В сети появились кадры момента взрыва беспилотного бэзэкипажного катера, который пытался атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден мощный взрыв пораженного российскими военнослужащими объекта, который ранее горел. После него на месте взрыва образуется большое облако дыма.

ВСУ утром в пятницу, 4 августа, предприняли попытку атаки военно-морской базы Новороссийска. Как сообщили в Минобороны России, противник пытался атаковать объект морскими безэкипажными катерами — их уничтожили из штатного вооружения российских кораблей.

Очевидцы рассказали, что слышали звуки взрыва и стрельбы на воде. В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте происшествия работают все необходимые службы.

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    Анастасия Шейкина
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