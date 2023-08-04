Стало известно о взрывах на воде и стрельбе около Новороссийска

SHOT: очевидцы сообщили о взрывах на воде и стрельбе около Новороссийска

Очевидцы сообщили о взрывах на воде и стрельбе в районе Мысхако около Новороссийска. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По предварительной информации, причиной стрельбы стало уничтожение надводных дронов. Официального комментария по поводу произошедшего на данный момент не было.

Ранее сообщалось, что жители Феодосии сообщили о громких звуках взрывов в городе. Позже советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что на полуострове в нескольких районах сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что все объекты были сбиты, а в результате произошедшего повреждений и пострадавших нет.