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05:38, 4 августа 2023Россия

Стало известно о взрывах на воде и стрельбе около Новороссийска

SHOT: очевидцы сообщили о взрывах на воде и стрельбе около Новороссийска
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Очевидцы сообщили о взрывах на воде и стрельбе в районе Мысхако около Новороссийска. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По предварительной информации, причиной стрельбы стало уничтожение надводных дронов. Официального комментария по поводу произошедшего на данный момент не было.

Ранее сообщалось, что жители Феодосии сообщили о громких звуках взрывов в городе. Позже советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что на полуострове в нескольких районах сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что все объекты были сбиты, а в результате произошедшего повреждений и пострадавших нет.

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    Марина Совина
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