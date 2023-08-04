Власти Крыма подтвердили работу ПВО на полуострове

Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что на полуострове сработала ПВО

Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что на полуострове сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в Telegram.

По словам Крючкова, ПВО сработала в нескольких районах Крыма — в каких именно, он не уточнил. «Все объекты сбиты», — добавил он. Советник добавил, что в результате произошедшего повреждений и пострадавших нет, а на полуострове работают все службы.

Ранее сообщалось, что жители Феодосии сообщили о громких звуках взрывов в городе. По предварительным данным, в городе сработала система ПВО.

30 июля Минобороны России сообщило, что Украина пыталась атаковать Крым ночью с помощью дронов. Российским системам ПВО и средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось уничтожить все 25 беспилотников. В результате предпринятой атаки пострадавших и разрушенных объектов также не было.

