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04:27, 4 августа 2023Россия

Власти Крыма подтвердили работу ПВО на полуострове

Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что на полуострове сработала ПВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что на полуострове сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в Telegram.

По словам Крючкова, ПВО сработала в нескольких районах Крыма — в каких именно, он не уточнил. «Все объекты сбиты», — добавил он. Советник добавил, что в результате произошедшего повреждений и пострадавших нет, а на полуострове работают все службы.

Ранее сообщалось, что жители Феодосии сообщили о громких звуках взрывов в городе. По предварительным данным, в городе сработала система ПВО.

30 июля Минобороны России сообщило, что Украина пыталась атаковать Крым ночью с помощью дронов. Российским системам ПВО и средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось уничтожить все 25 беспилотников. В результате предпринятой атаки пострадавших и разрушенных объектов также не было.

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    Марина Совина
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