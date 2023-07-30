Киев предпринял попытку атаковать Крым ночью с помощью беспилотников

Минобороны РФ сообщило о попытке Киева атаковать Крым с помощью 25 беспилотников

Министерство обороны России сообщило о предпринятой Украиной попытке атаковать Крым ночью с помощью дронов. Российским системам противовоздушной обороны (ПВО) и средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось уничтожить все 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает РИА Новости.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что 16 дронов были уничтожены с помощью систем ПВО, а остальные девять были подавлены средствами РЭБ и рухнули в акватории Черного моря. В Минобороны уточнили, что в результате предпринятой атаки нет пострадавших и разрушенных объектов.

Ранее стало известно, что ранним утром 30 июля в башню «Москвы-сити» попал украинский беспилотник. Информацию об атаке подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

