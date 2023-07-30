В башню «Москвы-сити» попал украинский беспилотник. Что известно на данный момент?

Мэр Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников на башню «Москвы-сити»

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-сити» попал украинский беспилотник. Информацию об атаке подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет Сергей Собянин мэр Москвы

Предыдущая атака на Москву с применением БПЛА произошла утром 24 июля. Информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работали на месте происшествия.

Прилет беспилотника и взрыв в «Москве-сити»

Первым об атаке на башню «Москвы-сити» сообщил Telegram-канал SHOT. Отмечалось, что предварительно, в здание влетел беспилотник, произошел взрыв.

Жители столицы сообщили о взрывах в городе. Отмечается, что все произошло в три часа ночи, звук взрыва разбудил жителей соседних домов на Кутузовском проспекте.

По информации Telegram-канала Mash, над башней был виден дым, на место прибыли экстренные службы.

Момент прилета беспилотника по башне «Москвы-сити» показал Telegram-канал «112». На записи виден мощный взрыв, который последовал после того, как БПЛА взрезался в здание.

По данным канала, в результате взрыва из-за попадания дрона пострадал один человек, это был охранник здания. Также уточнялось, что из 50-этажной башни началась эвакуация.

Информацию подтвердили ТАСС в экстренных службах. Сообщается, что эвакуация идет из всех зданий комплекса «Москва-сити».

Аэропорт Внуково закрыли на фоне атаки беспилотников

Аэропорт Внуково в Москве закрыт для прилетов и вылетов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Аэропорт Внуково закрыт для прилетов и вылетов. Рейсы перенаправляются в другие аэропорты. Один рейс находится в зоне ожидания Авиационные службы

Как уточняет Telegram-канал SHOT, к западу и юго-западу от Москвы в небе нет воздушных судов.

Последствия атаки

Как передает Telegram-канал «112», атаку на столицу совершили два беспилотника, один влетел в башню «IQ квартала», второй – в автомойку «CrystalCity».

По его данным, площадь обрушения остекления на башне «IQ квартала» составила 20 квадратных метров, а на автомойке CrystalCity – 40 «квадратов».

Также отмечается, что взрывной волной вынесло документы Министерства цифрового развития, которое находится в башне «IQ-квартал».

На кадрах, которые публикуют различные каналы, видны повреждения остекления, а также конструкций дверей и рам.

В Подмосковье беспилотники были сбиты системами ПВО

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников в Подмосковье вблизи Одинцова и Красногорска, об этом сообщил ряд Telegram-каналов.

Отмечается, что информации о пострадавших на данный момент не поступало. Кадры работы ПВО по дронам попали на видео с уличных камер видеонаблюдения.

Информацию подтвердили ТАСС в силовых структурах.

На западе Московской области ПВО отразила атаку двух беспилотников самолетного типа Источник в силовых структурах

В настоящее время уточняются цели, которые должны были поразить БПЛА.

28 июля в Минобороны заявили, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье. Об атаке украинского беспилотника на Москву до этого также сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что дрон был сбит силами Министерства обороны.

