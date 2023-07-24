Собянин подтвердил удары беспилотников по двум зданиям в Москве

Мэр Москвы Собянин подтвердил удары беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале подтвердил удары беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве.

«Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям», — сообщил глава города.

Собянин уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте.

Один беспилотник врезался в здание на Комсомольском проспекте в Москве, неподалеку от Министерства обороны. Возле здания были найдены осколки украинского дрона. В помещение выбиты стекла. Столичный Дептранс сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от центра города в сторону области.

Второй дрон, предположительно, атаковал высотку на улице Лихачева. В здании произошел взрыв.