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04:55, 24 июля 2023Россия

Собянин подтвердил удары беспилотников по двум зданиям в Москве

Мэр Москвы Собянин подтвердил удары беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале подтвердил удары беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве.

«Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям», — сообщил глава города.

Собянин уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте.

Один беспилотник врезался в здание на Комсомольском проспекте в Москве, неподалеку от Министерства обороны. Возле здания были найдены осколки украинского дрона. В помещение выбиты стекла. Столичный Дептранс сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от центра города в сторону области.

Второй дрон, предположительно, атаковал высотку на улице Лихачева. В здании произошел взрыв.

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    Марина Совина
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