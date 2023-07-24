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04:44, 24 июля 2023Россия

Жители Москвы рассказали подробности о нападении украинского дрона

Украинский дрон мог попасть в многоэтажку на улице Лихачева в Москве

Telegram / breakingmash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предположительно снова исследуют Москву, пишет Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах видно многоэтажку. «На видео — высотка на улице Лихачева, в которую мог попасть дрон», — говорится в подписи. О громких звуках сообщают жители города. «Первый взрыв прогремел примерно в 04:00, затем появился дым», — рассказали подробности жители Москвы.

30 мая три беспилотника, летевших к Москве, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от своих целей. По данным министерства, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолетного типа. Там уточнили, что еще пять устройств были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

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    Марина Совина
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