Три летевших к Москве дрона были подавлены и отклонились от целей

Минобороны России: три летевших к Москве дрона были подавлены и отклонились от целей

Три беспилотника, летевших к Москве, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от своих целей. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолетного типа. Там уточнили, что еще пять устройств были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

Минобороны назвало произошедшее террористической атакой.

Об атаке беспилотников на Москву стало известно ранее утром 30 мая. Информацию подтвердил мэр Сергей Собянин. По его данным, в столице повреждены несколько зданий. Также известно, что дроны залетели в жилые дома на Ленинском проспекте и Просфоюзной улице. Два человека обратились за медицинской помощью, но госпитализация им не потребовалась.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что несколько дронов были сбиты на подлете к Москве. О звуках взрывов рассказывали рано утром жители подмосковных Одинцова, Немчиновки и Барвихи.