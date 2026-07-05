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Забота о себе
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15:30, 5 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Назван самый опасный для зубов алкогольный напиток

Врач Заславский-Шостак: Красное вино оставляет стойкие пятна на эмали зубов
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anatoliy Cherkas / Shutterstock / Fotodom

Имплантолог, пародонтолог Juvi Clinic Александр Заславский-Шостак рассказал, к каким неприятным последствиям для зубов приводит регулярное употребление спиртного. В разговоре с «Лентой.ру» он также назвал самый опасный для здоровья полости рта алкогольный напиток.

«Наибольший вред зубам наносит красное вино. Кислоты в его составе протравливают эмаль, а темные пигменты оставляют на ней стойкие пятна. Из-за влияния спирта на клеточные мембраны происходят изменения слизистой оболочки ротовой полости вплоть до фиброза тканей», — предупредил Заславский-Шостак.

Врач добавил, что зубы разрушает и любой сладкий алкоголь, продолжил врач. По его словам, содержащийся в них сахар превращается в кислоты, которые делают поверхность эмали шероховатой. Это создает благоприятные условия для прикрепления к зубам бактерий, формирования биопленки и, как следствие, развития зубного налета — питательной среды для кариесогенных микроорганизмов.

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Доктор добавил, что сладкие алкогольные коктейли со льдом тоже опасны, так как резкий перепад температуры может привести к повреждению эмали. Он также уточнил, что навредить может и привычка грызть кубики льда: она приводит к сколам на зубах.

Кроме того, Заславский-Шостак отметил, что алкоголь обладает мочегонным эффектом и приводит к обезвоживанию, что тоже вредно для зубов. Врач объяснил, что недостаток жидкости в организме может вызывать сухость во рту и образование налета на зубах.

Ранее психиатр-нарколог Марина Калюжная предупредила, что некоторые алкогольные напитки могут провоцировать диарею. По ее словам, чаще всего такой эффект вызывают крепкие напитки, такие как водка или виски.

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