17:30, 11 апреля 2026

Названы провоцирующие диарею алкогольные напитки

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ratikova / Shutterstock / Fotodom

Психиатр-нарколог, основатель и руководитель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная рассказала, что некоторые алкогольные напитки могут вызвать диарею. Их врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Одним из самых сильных провокаторов диареи Калюжная назвала крепкий алкоголь. «Водка, виски, коньяк за счет высокой концентрации этанола сильнее раздражают слизистую и быстрее нарушают моторику кишечника, особенно если употребляются без закуски или в больших дозах. Большие дозы напитков с концентрацией спирта выше 15 процентов также сильнее угнетают желудочную и кишечную моторику», — предупредила Калюжная.

Доктор добавила, что диарею могут вызвать и напитки с высоким содержанием сахара и добавок: коктейли, ликеры, крепленые вина. В этом случае негативное действие этанола усиливается сахаром, который притягивает воду в просвет кишечника и тем самым может спровоцировать диарею даже у людей без выраженных проблем с ЖКТ.

По словам Калюжной, также вызвать диарею может пиво. Нарколог рассказала, что этот напиток содержит углекислый газ, продукты брожения и компоненты, усиливающие перистальтику кишечника.

Врач подчеркнула: у людей с гастритом, синдромом раздраженного кишечника, панкреатитом, болезнями печени даже небольшое количество алкоголя может давать выраженную реакцию, потому что слизистая и ферментные системы у него уже уязвимы.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одной из них он назвал привычку снимать стресс спиртным.

