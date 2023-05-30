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09:29, 30 мая 2023Россия

Минобороны назвало террористической атаку дронов на Москву

Минобороны России назвало террористической атаку беспилотников на Москву

Фото: Telegram-канал SHOT

Утром в среду, 30 мая, беспилотники атаковали Москву. Информацию об этом подтвердили в Минобороны и назвали атаку дронов террористической. Об этом сообщает ТАСС.

30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Последний беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6. Взрывное устройство не сдетонировало, жителей двух домов эвакуировали.

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    Анастасия Шейкина
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