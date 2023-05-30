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07:57, 30 мая 2023Россия

Собянин сообщил об эвакуации в двух домах из-за атаки беспилотников

Собянин сообщил об эвакуации нескольких подъездов в двух домах из-за атаки БПЛА
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об эвакуации нескольких подъездов в двух домах, пострадавших в результате атаки беспилотников. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», — заверил глава столицы.

Ранее Собянин подтвердил атаку дронов на Москву. По его словам, на месте происшествий работают сотрудники экстренных служб. Мэр не уточнил, сколько конкретно зданий оказались повреждены в результате атаки беспилотников. Градоначальник призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

По последним данным, известно о трех поврежденных домах в Москве. Сначала произошел взрыв в многоэтажке в Новомосковском округе на улице Атласова. Затем на Профсоюзной улице в жилой дом врезался беспилотник, он попал в окно квартиры на 16 этаже. Позднее стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте.

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    Марина Совина
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