Стало известно об отключении спутниковой навигации в Москве

Mash: в Москве сигналы спутниковой навигации отключают после атаки беспилотников

В Москве сигналы спутниковой навигации отключают после атаки беспилотников, пишет Telegram-канал Mash.

Согласно его данным, беспилотные аппараты наводятся по спутниковой связи. Автомобилисты и работники столичного такси пожаловались на перебои в работе навигационной системе, отмечает канал.

Утром 30 мая стало известно об атаке беспилотников на Москву, появились данные о трех поврежденных домах. Взрывы произошли в Новомосковском административном округе, а также на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте.

Атаку на город подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В московской полиции ввели план «Тайфун», необходимый для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.