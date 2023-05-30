Стало известно об отключении спутниковой навигации в Москве
Mash: в Москве сигналы спутниковой навигации отключают после атаки беспилотников
В Москве сигналы спутниковой навигации отключают после атаки беспилотников, пишет Telegram-канал Mash.
Согласно его данным, беспилотные аппараты наводятся по спутниковой связи. Автомобилисты и работники столичного такси пожаловались на перебои в работе навигационной системе, отмечает канал.
Утром 30 мая стало известно об атаке беспилотников на Москву, появились данные о трех поврежденных домах. Взрывы произошли в Новомосковском административном округе, а также на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте.
Атаку на город подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В московской полиции ввели план «Тайфун», необходимый для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
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