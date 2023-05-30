В московской полиции ввели план «Тайфун», необходимый для ликвидации последствий ЧС

В московской полиции ввели план «Тайфун». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Его вводят, когда помощь полицейских необходима экстренным службам при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного («Тайфун-1») и природного («Тайфун-2») характера.

План предполагает сбор личного состава.

Утром 30 мая стало известно об атаке украинских беспилотников на Москву. По последним данным, известно о трех поврежденных домах в столице. Сначала произошел взрыв в многоэтажке Новомосковском округе на улице Атласова. Затем на Профсоюзной улице в жилой дом врезался беспилотник, он попал в окно квартиры на 16-м этаже. Впоследствии стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте.

Кроме того, были уничтожены беспилотники над Рублевкой и Новой Ригой.