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08:07, 30 мая 2023Силовые структуры

В московской полиции ввели план «Тайфун»

В московской полиции ввели план «Тайфун», необходимый для ликвидации последствий ЧС
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

В московской полиции ввели план «Тайфун». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Его вводят, когда помощь полицейских необходима экстренным службам при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного («Тайфун-1») и природного («Тайфун-2») характера.

План предполагает сбор личного состава.

Утром 30 мая стало известно об атаке украинских беспилотников на Москву. По последним данным, известно о трех поврежденных домах в столице. Сначала произошел взрыв в многоэтажке Новомосковском округе на улице Атласова. Затем на Профсоюзной улице в жилой дом врезался беспилотник, он попал в окно квартиры на 16-м этаже. Впоследствии стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте.

Кроме того, были уничтожены беспилотники над Рублевкой и Новой Ригой.

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    Елизавета Новикова
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