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15:22, 5 июля 2026Культура

Российская актриса рассказала о двух выкидышах

Российская актриса Екатерина Шпица рассказала о двух выкидышах
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российская актриса Екатерина Шпица в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала о двух выкидышах.

«Мы теряли, теряли дважды», — заявил актриса.

По ее словам, об одном случае она рассказывала в соцсетях, чтобы поддержать всех тех, кто столкнулся с этим, а о другом сообщила впервые, поскольку они с мужем держали это в тайне.

Ранее Шпица назвала себя замухрышкой после вторых родов.

В мае 40-летняя актриса, известная по роли в фильме «Елки», родила второго ребенка.

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