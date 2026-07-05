Российская актриса рассказала о двух выкидышах

Российская актриса Екатерина Шпица рассказала о двух выкидышах

Российская актриса Екатерина Шпица в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала о двух выкидышах.

«Мы теряли, теряли дважды», — заявил актриса.

По ее словам, об одном случае она рассказывала в соцсетях, чтобы поддержать всех тех, кто столкнулся с этим, а о другом сообщила впервые, поскольку они с мужем держали это в тайне.

Ранее Шпица назвала себя замухрышкой после вторых родов.

В мае 40-летняя актриса, известная по роли в фильме «Елки», родила второго ребенка.