Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:42, 3 июля 2026Ценности

Екатерина Шпица назвала себя замухрышкой после вторых родов

Актриса Екатерина Шпица назвала себя замухрышкой из-за стиля после родов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @katerinashpitsa

Российская актриса Екатерина Шпица назвала себя замухрышкой после вторых родов. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость рассказала, что пришла за посылкой в пункт выдачи заказов и сотрудница оценила ее образ. «Вас не узнать! Если только хорошо приглядеться», — заявила работница.

В свою очередь, звезда отметила, что у нее поменялся стиль из-за заботы о младенце. «Мой обычный внешний вид сейчас такой, как на фото, плюс-минус: кепка или шляпа, рубашка на кнопках, футболка для кормящих или топ, шорты или треники, а на лице чаще всего ничего, кроме солнцезащитного крема и очков. Ну да, конечно, вид не парадный, ну да, немножко замухрышка, но я кайфую от этого лета!» — пояснила звезда фильма «Метро».

Известно, что в мае артистка родила второго сына.

В апреле Шпица откровенным фото поздравила мужа, фотографа и фитнес-тренера Руслана Панова, с днем рождения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Под Петербургом жестоко расправились с 12-летней девочкой, ушедшей за грибами. Появился первый подозреваемый

    Минтранс России удвоит парковочные льготы для некоторых водителей

    Екатерина Шпица назвала себя замухрышкой после вторых родов

    Хуситы открыли огонь по военным самолетам Саудовской Аравии

    Обнаружен простой способ снижения симптомов депрессии

    Российские бойцы уничтожили редкую модификацию танка Т-80УД

    Появились подробности о сбившем ребенка насмерть в российском регионе водителе катера

    Живущий в США комик-иноагент матом попросил отстать от уехавших из России

    В МИД Украины предложили решить кризис с Польшей с помощью религиозных людей

    Россиянам рассказали о синдроме кофейного отката

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok