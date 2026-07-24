RS: Эсминцы Zumwalt без новых ракет — это постоянно растущая проблема

Малозаметные эсминцы типа Zumwalt, которые строят для Военно-морских сил (ВМС) США, являются постоянно растущей проблемой. Из-за недостаточного финансирования корабль останется без новых гиперзвуковых ракет, пишет Responsible Statecraft (RS).

«После десяти лет модернизации, ремонта и проблем, связанных с программой, головной эсминец Zumwalt, наконец, возвращается в строй в сентябре этого года. Но ему придется обойтись без гиперзвуковых ракет, которые, как многие надеялись, придадут проблемной программе цель», — говорится в материале.

Стелс-корабль получил пусковую установку для ракет Conventional Prompt Strike (CPS), но испытания боеприпаса проведут только в 2027 году. Считается, что стоимость каждого модернизированного эсминца с гиперзвуковыми ракетами составит около 452 миллионов долларов. При этом корабль будет нести до 12 ракет.

Ранее в июле издание 19FortyFive писало, что программа постройки эсминцев Zumwalt обошлась Вашингтону в 27 миллиардов долларов. Изначально ВМС США хотели получить 32 корабля, но позже серию сократили. Для флота построили всего два эсминца, а третий «Замволт» планируют передать заказчику в 2027 году.