Актриса Екатерина Шпица поздравила мужа Панова с днем рождения откровенным фото

Российская актриса Екатерина Шпица поздравила мужа с днем рождения откровенным фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)..

На размещенном кадре 40-летняя звезда предстала вместе с избранником — фотографом и фитнес-тренером Русланом Пановым. Они позировали, накрывшись красным полотном, которое обнажало часть груди артистки.

«С днем рождения, моя любовь!» — указала в подписи автор поста.

Известно, что супруги состоят в браке пять лет и ждут ребенка. Шпица объявила о своей беременности в декабре прошлого года.

В августе 2025 года Екатерина Шпица снялась обнаженной в душе.