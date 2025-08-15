Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:12, 15 августа 2025Ценности

Актриса Екатерина Шпица снялась обнаженной в душе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @katerinashpitsa

Российская актриса Екатерина Шпица снялась в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на странице ее мужа, фотографа Руслана Панова, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда «Метро» и «Экипажа» предстала на размещенных черно-белых кадрах полностью обнаженной. Знаменитость позировала с распущенными волосами, стоя под душем и демонстрируя на камеру фигуру с разных ракурсов.

«Семейное творчество. Фото с экрана фотоаппарата», — подписал публикацию супруг артистки.

В июле сообщалось, что Екатерина Шпица показала откровенные кадры с отдыха. Тогда актриса похвасталась перед фанатами фигурой в слитном купальнике с длинными рукавами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве подтвердили обмен территориями между Россией и Украиной

    Звезда «Ворониных» ответила на сообщения о завершении карьеры из-за болезней

    В России заявили о «проигравшей команде» после появления Лаврова в кофте с надписью «СССР»

    ВСУ стали активно использовать зенитные комплексы против российских самолетов

    Холли Берри показала на камеру полуобнаженные ягодицы в честь 59-летия

    Россиянам назвали последний день лета с июльской температурой

    Сальдо рассказал об уничтожении логистики ВСУ на Карантинном острове

    Момент уничтожения беспилотника ВСУ над российским городом сняли на видео

    Опасный астероид пройдет рядом с Землей 17 августа

    Названы провоцирующие гормональные нарушения повседневные ошибки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости