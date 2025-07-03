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19:47, 3 июля 2025Ценности

Актриса Екатерина Шпица снялась в купальнике на отдыхе

Российская актриса Екатерина Шпица снялась в пестром купальнике на отдыхе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @katerinashpitsa

Российская актриса Екатерина Шпица снялась в откровенном образе на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя артистка разместила снимок, на котором предстала у моря в пестром слитном купальнике с длинными рукавами. При этом в руках она держала ласты и маску для плавания. Звезда собрала волосы в низкий пучок и надела солнцезащитные очки. В то же время знаменитость продемонстрировала фигуру.

В марте Екатерина Шпица показала откровенный снимок. Артистка позировала на размещенном кадре в черном жакете.

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