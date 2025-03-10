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10:20, 10 марта 2025Ценности

Актриса Екатерина Шпица показала полуголую грудь на камеру

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ruslanpanov

Российская актриса Екатерина Шпица снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на странице ее супруга, фотографа Руслана Панова, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя артистка предстала на размещенном кадре в черном жакете. Во время позирования она оттянула лацканы изделия, которые были украшены тонкими металлическими цепями, и показала на камеру полуголую грудь.

Образ знаменитости дополнили объемная прическа, макияж в нюдовых тонах, а также круглые серебристые серьги. «Девчонки, обожайте себя. В кадре моя любовь, моя жена», — подписал Панов фотосессию.

В августе прошлого года сообщалось, что Екатерина Шпица опубликовала снимки в бикини.

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