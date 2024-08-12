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10:19, 12 августа 2024Ценности

Актриса Екатерина Шпица опубликовала снимки в бикини

38-летняя российская актриса Екатерина Шпица опубликовала снимки в бикини

Фото: @katerinashpitsa

Российская актриса Екатерина Шпица поделилась новыми кадрами с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном снимке 38-летняя знаменитость показала подтянутую фигуру в белом бикини, оформленном изображениями в виде пальм. При этом она примерила солнцезащитные очки с круглыми линзами и соломенную шляпу.

В то же время на другом фото Шпица запечатлена в раздельном купальнике зеленого цвета, состоявшем из бюстгальтера бандо с одной асимметричной лямкой и плавок со средней посадкой. Артистка позировала на фоне моря и заката.

В декабре прошлого года Шпица снялась полностью обнаженной.

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      Карина Черных
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