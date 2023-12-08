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10:16, 8 декабря 2023Ценности

Актриса Екатерина Шпица снялась полностью обнаженной

Фото: @ruslanpanov / @katerinashpitsa

Российская актриса Екатерина Шпица снялась полностью обнаженной. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость поделилась серией откровенных снимков. На размещенных кадрах она позирует перед камерой без одежды и нижнего белья, демонстрируя подтянутую фигуру. Известно, что автором съемки и фотографом стал супруг актрисы Руслан Панов.

Поклонники оценили фотосессию звезды и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Очень красиво! Даже безумно!», «Такие фото нельзя прятать. Это же вдохновение», «Невероятно органично и красиво», «Прекрасные фотографии! На выставку бы надо», «Эстетика от края до края», — высказывались они.

В сентябре Екатерина Шпица раскрыла секрет своей стройности. Знаменитость рассказала журналистам, что прежде никогда не сидела на диетах, однако у нее есть система питания, которой она регулярно следует.

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      Карина Черных
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