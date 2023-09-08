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19:49, 8 сентября 2023Ценности

Российская актриса Шпица раскрыла секрет своей стройности

Катерина Шпица

Катерина Шпица. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная российская актриса Екатерина Шпица раскрыла секрет своей стройности. Соответствующий комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

37-летняя знаменитость рассказала журналистам, что прежде никогда не сидела на диетах, однако у нее есть система питания, которой она регулярно следует. «Без фанатизма, но я стараюсь придерживаться ей уже много-много лет», — призналась она.

Помимо этого, по словам Шпицы, в качестве напитков она предпочитает воду и травяные чаи. «Чипсы я совсем не ем, могу начос. Они не такие жирные, как картошка», — добавила артистка.

В августе 55-летняя Валерия показала фото в бикини и также раскрыла секрет стройности. Знаменитость назвала полезные привычки и спорт важными условиями для сохранения ее привлекательного внешнего вида.

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    Екатерина Ештокина
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