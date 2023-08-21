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15:53, 21 августа 2023Ценности

55-летняя Валерия показала фото в бикини и раскрыла секрет стройности

Фото: @valeriya

Российская эстрадная певица Валерия показала фигуру на новых фото в откровенном наряде и раскрыла секрет стройности. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 55-летняя звезда предстала, сидя на диване в белом бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок с принтом. Помимо этого, артистка надела соломенную шляпу, вязаную накидку и тапочки. «Лето подходит к концу, оставив нам прекрасные воспоминания», — подписала она пост.

Кроме того, знаменитость назвала полезные привычки и спорт важными условиями для сохранения ее привлекательного внешнего вида. «Даже на отдыхе следую всем зожным привычкам и режиму тренировок. Мне так нравится», — заключила она.

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Подписчики оценили внешность Валерии в комментариях под снимком, который набрал более 19 тысяч лайков. «Чтобы я так выглядела в 50, красавица», «Желаю всем такую молодую и красивую бабушку, как Валерия», «Смотрю и кайфую, вы наш мотиватор», — высказались они.

В июле Валерия раскрыла секрет моложавой внешности. На размещенном снимке исполнительница продемонстрировала свои обнаженные ноги во время процедуры лифтинга. На фото видно, как косметолог воздействует на кожу звезды специальным аппаратом.

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    Екатерина Ештокина
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