55-летняя певица Валерия раскрыла секрет моложавой внешности

55-летняя певица Валерия сделала процедуру лифтинга у косметолога

Российская эстрадная певица Валерия раскрыла секрет моложавой внешности. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 55-летняя исполнительница продемонстрировала свои обнаженные ноги во время процедуры лифтинга Scarlet (безоперационный метод омоложения и подтяжки кожи — прим. «Ленты.ру»). Так, на фото видно, как косметолог воздействует на кожу звезды специальным аппаратом.

Знаменитость отметила, что ранее также прибегала к данной услуге и осталась довольна результатом. «В восторге от эффекта после процедуры Scarlet на область живота, просто побежала сегодня делать ее на ноги», — заявила артистка.

Ранее российская ведущая и певица Ольга Бузова раскрыла секрет своей красоты. Так, исполнительница заявила, что сохранять привлекательную внешность ей помогают съемки, сон и спорт.