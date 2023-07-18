Певица Ольга Бузова рассказала, что красоту ей помогают поддерживать съемки, сон и спорт

Российская ведущая и певица Ольга Бузова раскрыла секрет своей красоты. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, в начале размещенного видео 38-летняя поп-исполнительница была запечатлена в одном полотенце и без макияжа, держа в руке чашку. После смены кадра артистка предстала перед камерой в платье длины мини голубого цвета и рубашке с анималистичным принтом. При этом визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes, а стилисты уложили волосы в тугой пучок.

В описании к посту Бузова рассказала, что помогает ей поддерживать моложавый внешний вид. «Залог красивой Бузовой в кадре — это правило трех "C": съемки, сон, спорт. И, конечно же, во главе всего всегда любовь», — призналась она.

Ранее Ольга Бузова показала внешность без макияжа. Поп-исполнительница записала видео в сторис с подготовки к съемкам шоу «Звезды в Африке». Она предстала перед камерой в легкой голубой кофте, оформленной синими горошинами. Кроме того, на размещенных кадрах видно, что на лице артистки отсутствует косметика, а волосы убраны под полотенце.