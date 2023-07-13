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16:41, 13 июля 2023Ценности

Бузова показала лицо без макияжа

Российская певица Ольга Бузова показала внешность без макияжа

Кадр: @buzova86

Российская ведущая и певица Ольга Бузова показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя поп-исполнительница записала видео в сторис с подготовки к съемкам шоу «Звезды в Африке». Она предстала перед камерой в легкой голубой кофте, оформленной синими горошинами.

Кроме того, на размещенных кадрах видно, что на лице артистки отсутствует косметика, а волосы убраны под полотенце. Вдобавок она нанесла под глаза косметические патчи, чтобы устранить отеки и сгладить рельеф кожи.

В июне Ольга Бузова поделилась фотографиями в новом наряде и вновь подверглась критике в сети. Она опубликовала кадры, на которых позирует в вечернем платье с корсетным верхом и пышной юбкой бордового цвета, демонстрирующей ее ноги. Среди прочего поп-исполнительница надела множество аксессуаров: несколько браслетов люксового бренда Cartier, крупные серьги-дорожки и массивные кольца.

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    Карина Черных
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