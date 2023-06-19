Новый наряд Ольги Бузовой обругали в сети

Вечернее платье и аксессуары певицы Ольги Бузовой подвергли критике в сети

Российская ведущая и певица Ольга Бузова поделилась фотографиями в новом наряде и вновь подверглась критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость опубликовала кадры, на которых она позирует в вечернем платье с корсетным верхом и пышной юбкой бордового цвета, демонстрировавшей ее ноги. Среди прочего поп-исполнительница надела множество аксессуаров: несколько браслетов люксового бренда Cartier, крупные серьги-дорожки и массивные кольца. При этом волосы Бузовой убрали от лица.

«Мне очень близка эпоха Ренессанса. И в поведении дам, и в одежде. Именно в эпоху Возрождения в России произошло переосмысление места и роли женщины в обществе и культуре», — подписала публикацию инфлюэнсер, которую впоследствии обругали многочисленные подписчики.

В частности, поклонники обратили внимание на несоответствие образа и описания посту. «Как обычно — полная безвкусица», «Наймите адекватного стилиста», «Опять эти дешево выглядящие цацки и голубые ногти. И браслеты Cartier!», «В эпоху Возрождения на Руси (а не в России) женщины ходили в лаптях и никаких прав абсолютно не имели», «Это 1990-е», — высказывались фанаты.

В прошлый раз Бузова подверглась критике со стороны фанатов в мае, когда посетила храм в коротком наряде. На размещенных снимках артистка предстала в красном в горох приталенном мини-платье с юбкой-солнцем, длинными рукавами и П-образным вырезом. Поклонников смутил внешний вид исполнительницы, и они отметили, что в таком наряде неприемлемо появляться в храмах.