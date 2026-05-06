Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:22, 6 мая 2026Культура

Екатерина Шпица родила второго ребенка

Актриса Екатерина Шпица объявила о рождении сына милыми кадрами с гендер-пати
Андрей Шеньшаков

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Актриса Екатерина Шпица, известная по роли в фильме «Елки», родила второго ребенка. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя Шпица и ее супруг Руслан Панов сообщили радостную новость, поделившись трогательным роликом с гендер-пати, которое прошло зимой. Судя по всему, Екатерина родила мальчика.

«Если вы смотрите это видео, значит, сегодня подтвердилось то, что нам в такой волшебной форме объявили еще под Новый год. То был чудесный день! Фото сегодняшнего дня будут скоро-скоро», — написала артистка в посте.

Ранее звезда «Елок» призвала не ограждать детей от жизни. По мнению артистки, не стоит излишне защищать ребенка от новых открытий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две граничащие с Россией страны захотели разместить войска США

    «Аэрофлот» первым в России запретил сдавать в багаж пауэрбанки

    В Европе впервые запустили службу роботакси

    В Подмосковье врачи извлекли из желудка девочки волосяной ком размером с кокос

    Вышла новая бесплатная модель ChatGPT

    Поражение «Манчестер Сити» лишило россиянина 800 тысяч рублей

    Трамп раскрыл одно из условий сделки с Ираном

    Россиянин украл кредитов на миллионы рублей ради майнинг-фермы

    Банк России объяснил высокую ключевую ставку заботой об экономике

    Волочкова похвасталась своим садом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok