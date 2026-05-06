Екатерина Шпица родила второго ребенка

Актриса Екатерина Шпица объявила о рождении сына милыми кадрами с гендер-пати

Актриса Екатерина Шпица, известная по роли в фильме «Елки», родила второго ребенка. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя Шпица и ее супруг Руслан Панов сообщили радостную новость, поделившись трогательным роликом с гендер-пати, которое прошло зимой. Судя по всему, Екатерина родила мальчика.

«Если вы смотрите это видео, значит, сегодня подтвердилось то, что нам в такой волшебной форме объявили еще под Новый год. То был чудесный день! Фото сегодняшнего дня будут скоро-скоро», — написала артистка в посте.

Ранее звезда «Елок» призвала не ограждать детей от жизни. По мнению артистки, не стоит излишне защищать ребенка от новых открытий.