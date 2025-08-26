Звезда «Елок» призвала не ограждать детей от жизни

Актриса Екатерина Шпица заявила, что не стоит защищать детей от всего

Актриса Екатерина Шпица, известная по ролям в сериале «Топи» и фильмах франшизы «Елки», раскрыла свои правила по воспитанию детей. Ее цитирует Пятый канал.

По мнению артистки, не стоит излишне защищать ребенка от новых открытий или действий, которые он хочет выполнить сам. «Я думаю, что по мере своих сил нужно так ребенка воспитывать, чтобы он сам себя ограждал от вредных зависимостей, от пагубных пристрастий. От всего остального ребенка не надо ограждать. Не надо ограждать детей от жизни», — сказала звезда.

Шпица также подчеркнула, что задачей родителя является дать ребенку такую опору со своей стороны, «чтобы в какой-то момент у него появилась своя внутренняя опора, чтобы он ориентировался только на нее».

Ранее актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ», заявила, что находится в состоянии, которое называет женским вариантом кризиса среднего возраста.