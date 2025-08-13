Звезда «Универа» пожаловалась на кризис среднего возраста

Актриса Хилькевич заявила, что переживает кризис среднего возраста

Актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ», заявила, что на сегодняшний день находится в состоянии, которое называет женским вариантом кризиса среднего возраста. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Да, я хожу к психологу. Кстати, когда у меня случился кризис (рост) личности в прошлый раз, я тоже прибегала к помощи таких специалистов. Они помогали мне пройти этот этап не так болезненно. Можно этого и не делать, но тогда процесс, вероятно, будет более длительным и, возможно, не таким осознанным», — поделилась 38-летняя артистка.

Хилькевич рассказала, что в такой период жизни возникает желание «бросить все, изменить ход событий, поменять окружение». При этом она подчеркнула, что важно «не ломать дров» и в тяжелые моменты рассказать о происходящем родным, «чтобы им тоже было легче и понятно».

Ранее Анна Хилькевич прокомментировала высказывания актера Виталия Гогунского о недопустимости плохого настроения у женщин. По мнению артистки, слова ее коллеги по проекту вырвали из контекста.