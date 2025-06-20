Звезда «Универа» оценила скандальные заявления Гогунского про женщин

Актриса Хилькевич заступилась за Гогунского после его заявлений о женщинах

Актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ», прокомментировала высказывания актера Виталия Гогунского о недопустимости плохого настроения у женщин. Ее цитирует 360.ru.

По мнению артистки, слова ее коллеги по проекту вырвали из контекста. «Я знаю его много лет. И понимаю, что он имел в виду. Например, о настроении: ты несешь ответственность за климат в семье. Для меня мужчина является главным, а я — женщина, и отвечаю за настроение дома. Думаю, это и пытался донести Виталик», — сказала звезда.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал высказывания артиста.

В интервью журналистке Ксении Собчак Виталия Гогунский заявил, что во время менструации женщине нельзя быть в плохом настроении рядом с мужчиной. Звезда «Универа» посоветовал россиянкам уйти в отдельную комнату, принять обезболивающие препараты и не находиться рядом с мужем.