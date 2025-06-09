Гогунский посоветовал женщинам во время менструации находиться в отдельной комнате

Гогунский заявил, что во время менструации женщине нельзя грустить при муже

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», заявил, что во время менструации женщине нельзя быть в плохом настроении рядом с мужчиной. Об этом он высказался в интервью журналистке Ксении Собчак.

По мнению артиста, менструация — процесс, о котором женщине не следует распространяться. «Это природное явление. Благодаря этому женщина омолаживается, живет на 20 лет дольше мужчины. Это как бы статистика», — отметил он.

Гогунский добавил, что в период менструации при плохом настроении женщине следует уйти в отдельную комнату, принять обезболивающие препараты и не находиться рядом с мужем. «У человека плохое настроение. Что теперь, вынести ее в центр семьи и положить? Смотреть, как ей плохо?» — пояснил актер. Он отметил, что в ином случае это будет домашним насилием со стороны самой женщины, поскольку он не хочет быть рядом, когда она расстроена.

Ранее Гогунский сравнил вступление в брак с хождением по граблям. До этого он также заявлял о недопустимости плохого настроения у женщин.