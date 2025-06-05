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14:06, 5 июня 2025Культура

Звезда «Универа» назвал брак хождением по граблям

Актер Виталий Гогунский заявил о нежелании жениться, чтобы не ходить по граблям
Ольга Коровина

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», объяснил, почему не торопится вступать в новый брак. Об этом он сообщил в интервью «Леди.Mail».

По словам актера, брак всегда менял отношения с избранницами «в худшую сторону».

«Каждый раз начиналась какая-то сказка про золотую рыбку: "Это хочу, то". Расписываться я больше не хочу, зачем топтаться на граблях», — сообщил артист.

Также Гогунский признал, что рано или поздно будет готов переписывать имущество на потенциальную возлюбленную. «Если у меня рядом с ней появились деньги на машину, значит, я обязан эту машину купить. Получается, она поспособствовала этому», — рассуждает он.

Ранее бывшая жена Гогунского Ирина Маирко обвинила его в сексизме и унижениях. До этого актер заявил, что женщина не может быть в плохом настроении рядом с мужчиной. Его экс-супруга отметила, что заявление основано в том числе и на их семейной жизни.

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