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14:18, 15 мая 2025Культура

Звезда «Универа» заявил о недопустимости плохого настроения у женщин

Гогунский заявил, что женщина не может быть в плохом настроении рядом с мужчиной
Ольга Коровина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», заявил, что женщина не может быть в плохом настроении рядом с мужчиной. Таким мнением он поделился в подкасте «Краснова знает».

«У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», — сообщил артист, рассуждая об отношениях с противоположным полом. Он добавил, что негативные эмоции женщины рядом с ее мужчиной говорят о том, что ее что-то не устраивает, и возлюбленные друг другу не подходят.

Гогунский также рассказал, что никогда не добивался расположения своих избранниц. По словам актера, ему приходилось добиваться лишь расставания с возлюбленной. Кроме того, звезда «Универа» отметил, что именно от женщин зависит продолжительность отношений: «Мужчине достаточно немножко потешить его самолюбие, пригреть, расслабить».

Ранее российский фигурист Илья Авербух прокомментировал скандал из-за своих высказываний о супруге, звезде сериала «Папины дочки» Елизавете Арзамасовой. До этого в интервью журналистке Ксении Собчак спортсмен высказался о 15-летней актрисе: «15 лет — это уже женщина, у нее все было». В личном блоге фигурист извинился и назвал свою фразу «безответственной глупостью».

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