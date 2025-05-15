Авербух ответил на обвинения в пошлом комментарии о 15-летней звезде «Папиных дочек»

Авербух извинился за слова о своей супруге и актрисе Елизавете Арзамасовой

Российский фигурист Илья Авербух прокомментировал скандал из-за своих высказываний о супруге, звезде сериала «Папины дочки» Елизавете Арзамасовой. Публикацию он разместил в личном Telegram-канале.

В интервью журналистке Ксении Собчак Авербух рассказал об отношениях с женой. На вопрос о том, не странно ли помнить избранницу еще ребенком, он ответил: «15 лет — это уже женщина, у нее все было».

В личном блоге россиянин извинился и назвал свою фразу «безответственной глупостью». Он отметил, что подобрал неудачную формулировку. «Я имел в виду не скабрезности, а именно содержание. У нее уже был большой актерский опыт, большая популярность», — уточнил спикер. Он подчеркнул, что в 15 лет актриса была самостоятельной и интересной личностью.

«Не знаю, почему я сказал именно так. Возможно, это реакция на то, что нас много пинали в Сети из-за разницы в возрасте. Может, это настолько больная тема, что я так среагировал», — объяснил фигурист.

Ранее Авербух резко высказался о разнице в возрасте с Елизаветой Арзамасовой. По словам олимпийского призера по спортивным танцам на льду, для него критика не имеет значения.