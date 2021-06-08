Илья Авербух резко высказался о разнице в возрасте со звездой «Папиных дочек»

Хореограф и бывший фигурист Илья Авербух резко высказался о разнице в возрасте с супругой, актрисой театра и кино, звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Своими мыслями он поделился в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Ранее звездную чету критиковали в соцсетях из-за 21-летней разницы в возрасте. По словам олимпийского призера по спортивным танцам на льду, для него это не имеет значения. Он также объяснил, как обычно реагирует на подобные вопросы о личной жизни.

«Важнее твоего человека ничего для меня нет. Все остальное — суета сует. И даже время тратить не надо на какие-то объяснения. И отвечать. Ребят, времени мало. Погрязнуть в ответах бессмысленно. Все, кому хочется говорить, они будут говорить. И будут говорить об этом бесконечно», — заявил 47-летний хореограф.

Авербух отметил, что они с 26-летней Арзамасовой не хотят создавать вокруг своих отношений тайну и лишний шум. Он отметил, что он и его жена дают фанатам лишь ту информацию, которую считают нужной. Спортсмен подчеркнул, что за все время их отношений произошло три крупных события, которые знаменитости сообщили своим поклонникам — начало романа, свадьба и беременность Арзамасовой.