Звезда «Папиных дочек» поблагодарила за поддержку после свадьбы с Авербухом

Российская актриса Лиза Арзамасова поблагодарила поклонников за поддержку после свадьбы с хореографом Ильей Авербухом. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня. Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива, от недовольных и знающих, "как надо и как не надо"», — написала звезда «Папиных дочек».

По словам артистки, им с мужем было очень приятно, что люди радуются за их брак. Она выразила надежду, что в скором времени сможет встречаться со своими фанатами в концертных и театральных залах, здороваться и обниматься.

20 декабря Арзамасова опубликовала видео со свадебной церемонии, которое подписала фразой «маршрут построен». Когда и в каком ЗАГСе расписалась пара, в посте не уточнялось.

Летом стало известно, что 25-летняя Арзамасова начала встречаться бывшим фигуристом Авербухом, которому на момент начала их отношений было 46 лет. Позднее пара появилась в шоу «Вечерний Ургант», где впервые рассказала о своем романе.