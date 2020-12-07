Звезда «Папиных дочек» намекнула на свадьбу с Ильей Авербухом

Российская актриса Лиза Арзамасова намекнула на свадьбу с хореографом Ильей Авербухом. Слухи о браке возникли после публикации фото в ее Instagram-аккаунте.

На снимке артистка улыбается и показывает руку с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Звезда «Папиных дочек» поставила эмодзи сердца и белого голубя, написав под снимкам только лишь дату — 6 декабря.

Подписчики предположили, что Арзамасова тайно вышла замуж. Они начали поздравлять актрису со свадьбой и желать ей счастья в семейной жизни.

7 июля стало известно, что 25-летняя Арзамасова начала встречаться с 46-летним бывшим фигуристом Авербухом. 24 сентября пара появилась в шоу «Вечерний Ургант», где впервые рассказала о совсем романе. Авербух заявил, что они с Арзамасовой не хотели афишировать свои отношения, однако ради передачи «Вечерний Ургант» решили сделать исключение. «Поэтому, вот мы здесь, вот мы вместе, и вот мы счастливы», — сказал он. Актриса в свою очередь похвалила возлюбленного за хозяйственность и вспомнила, как однажды он спас ее собаку.