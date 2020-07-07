Возлюбленный звезды «Папиных дочек» оказался на 21 год старше ее

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова начала встречаться с хореографом фигурного катания Ильей Авербухом. Об этом актриса рассказала журналу Hello во вторник, 7 июля.

Издание также опубликовало снимки 25-летней Арзамасовой, держащейся с со своим возлюбленным 46-летним Авербухом за руки на веранде на берегу водоема.

Как пишет портал Starhit, актриса познакомилась с хореографом во время участия в шоу «Лед и пламень». Авербух выступал продюсером проекта и тренером. Отмечается, что бывший фигурист старше артистки на 21 год.

Елизавета Арзамасова известна по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Она также снялась в фильмах «Любовницы», «Напарник» и «Корпоратив» и в сериалах «Братья Карамазовы», «Достоевский», «Екатерина. Взлет» и «Место под солнцем». Кроме того, она выступает в театре.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!