Звезда «Папиных дочек» рассказала о причинах брака с Авербухом

Российская актриса, звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова призналась, почему вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха. О причинах брака со спортсменом она рассказала в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Ведущий передачи, актер Вячеслав Манучаров поинтересовался у беременной девушки, как начинались их отношения с супругом: дружили ли они все десять лет с начала знакомства, была ли «романтическая история». Арзамасова напомнила, что встретила Авербуха еще в 2010 году, когда снималась в шоу «Лед и пламень» Первого канала. Актриса ответила улыбкой на вопросы ведущего, поскольку в момент знакомства с фигуристом она была еще ребенком.

«Большое удовольствие, что все так естественно, органично и легко. В этом тоже есть секрет успеха. Идиллия совпадения двух людей в порывах, интересах: интересах в литературе, музыке, живописи. Вот такое произошло совпадение», — объяснила Арзамасова.

Об отношениях пары стало известно летом прошлого года, а в конце декабря они поженились. В апреле 2021 года супруги сообщили, что ждут ребенка. Предполагается, что у Арзамасовой и Авербуха родится сын. Для актрисы он станет первецем, у 47-летнего фигуриста есть сын Мартин от брака с Ириной Лобачевой.