Назван пол ребенка звезды «Папиных дочек» и Авербуха

У российской актрисы, звезды сериала «Папины дочки» Елизаветы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха родится сын, сообщает KP.RU.

Пол будущего ребенка в звездной семье назвал коллега Авербуха, чье имя не раскрывается. По его словам, пара не скрывает пол первенца «от своих», но и не афиширует эту информацию. Супруги «светятся счастьем», подчеркнул близкий к семье источник.

Коллега фигуриста также добавил, что скоро пара поедет в Сочи на премьеру ледового спектакля Авербуха «Анна Каренина». «Будет грандиозное шоу!» — заключил он.

Для Арзамасовой ребенок станет первым, у Авербуха уже есть 17-летний Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Супруги объявили о пополнении в семье в конце апреля 2021 года. Артистка опубликовала видео в Сети, на котором заметен ее округлившийся живот. На записи 47-летний Авербух приобнял супругу. Некоторые издания предположили, что Арзамасова на четвертом месяце беременности. Актриса опубликовала 20 декабря прошлого года видео со свадебной церемонии, которое подписала фразой «маршрут построен». Многие пользователи раскритиковали супругов из-за разницы в возрасте.