Звезда «Папиных дочек» показала первое фото с Авербухом после свадьбы

Российская актриса, звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова показала совместную фотографию с тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом и впервые публично назвала его мужем. Она опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте.

На снимке запечатлены 25-летняя артистка и 47-летний фигурист-хореограф в объятиях. В комментариях к записи поклонники порадовались за молодоженов.

«С мужем… Слово-то какое новое, приятное», — подписала кадр Арзамасова. Ранее она выкладывала видео, где они с мужем поздравляют своих поклонников с Новым годом.

20 декабря Арзамасова опубликовала видеозапись свадебной церемонии, которое подписала фразой «маршрут построен». Тогда многие интернет-пользователи критиковали пару из-за разницы в возрасте. 24 декабря звезда «Папиных дочек» поблагодарила поклонников, которые ее поддерживали.