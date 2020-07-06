Попавший в реанимацию актер из «Папиных дочек» раскрыл причину своих травм

Попавший в реанимацию российский актер Михаил Казаков раскрыл причину своих травм. Об этом сообщает Wday.ru.

32-летний артист из «Папиных дочек» упал с 12-метровой высоты и сломал обе ноги. «Последние три метра думал: "Все, это конец". Прибежали люди, вызвали скорую. Ноги в хлам, сейчас в больнице», — рассказал он.

Актер пояснил, что пытался сделать фотографию Твери. Теперь ему предстоит провести в лежачем положении минимум шесть месяцев.

О своей госпитализации Казаков сообщил 5 июля. Он опубликовал фото с больничной койки. На снимке можно увидеть опухшие и перевязанные бинтами ноги артиста, подвешенные на специальную железную конструкцию. Под ногами при этом можно увидеть кровь.

Казаков известен не только по «Папиным дочкам», но и по другим фильмам и сериалам. Он появлялся в таких проектах, как «Стройбатя», «Каникулы Президента», «Берега», «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы», «Побег», «Демон полдня» и «День денег». Кроме того, он снимался в «Ералаше» и в комедийном скетч-шоу «6 кадров».

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