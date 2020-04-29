Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов попал в больницу

Бывший солист российский рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов попал в больницу. Информация об этом появилась на Facebook-странице коллектива «Глеб Самойлоff & The Matrixx».

В посте уточняется, что музыканта экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита. В связи с этим ему пришлось отменить онлайн-концерт, который должен состояться 29 апреля. Теперь мероприятие перенесено на 10 мая.

В настоящее время состояние находящегося под наблюдением медиков Самойлова оценивается как стабильное. «Мы желаем Глебу скорейшего выздоровления и уверены, что поклонники тоже присоединятся к этим пожеланиям», — отмечается в публикации.

Музыкальный коллектив «Агата Кристи» был создан 30 лет назад Александром Козловым, Вадимом и Глебом Самойловыми в Свердловске. Исполнители известны в первую очередь благодаря таким песням, как «Опиум для никого», «Легион», «Как на войне». Последнее выступление группы состоялось в 2010 году на фестивале «Нашествие».

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