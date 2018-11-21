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Причиной распада группы «Агата Кристи» оказался парень

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Вадим и Глеб Самойловы

Бывший участник «Агаты Кристи» Вадим Самойлов опроверг слова своего брата Глеба о том, что группа распалась из-за девушки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Глеб как всегда лжет. Мы полюбили не одну девушку, а одного парня. Больше я ничего сказать не могу, так как это не только моя тайна», — заявил Вадим Самойлов.

Глеб Самойлов ранее признался, что причиной распада группы стала влюбленность музыкантов в девушку: «Мы с Вадимом полюбили одну девушку. Иные подробности пусть останутся за кадром. Поскольку мы оба женаты, мы с Вадимом скрывали все это долгое время. Это реальная правда, именно она и привела к распаду "Агаты Кристи"».

Неизвестно, шутят ли таким образом музыканты или нет.

Музыкальный коллектив «Агата Кристи» был создан 30 лет назад Александром Козловым, Вадимом и Глебом Самойловыми в Свердловске. Исполнители известны, в первую очередь, благодаря таким песням, как «Опиум для никого», «Легион», «Как на войне». Последнее выступление группы состоялось в 2010 году на фестивале «Нашествие».

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Предыстория: Причиной распада «Агаты Кристи» оказалась девушка
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