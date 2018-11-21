Причиной распада «Агаты Кристи» оказалась девушка

Один из основателей «Агаты Кристи» Глеб Самойлов заявил, что причиной распада группы стала девушка, которую он и его брат Вадим полюбили. Слова музыканта передает НСН.

«Мы с Вадимом полюбили одну девушку. Иные подробности пусть останутся за кадром. Поскольку мы оба женаты, мы с Вадимом скрывали все это долгое время. Это реальная правда, именно она и привела к распаду "Агаты Кристи"», — заявил Самойлов.

Как пишет НСН, непонятно, шутит таким образом музыкант или нет. Самойлов также признался, что в группе его «все гнобили».

В октябре Вадим Самойлов утверждал в интервью «Пятому каналу», что коллектив распался, «потому что это было логическое завершение нашего взросления». «И я, и мой брат — мы развивались. И у меня всегда было понимание, что мы пойдем каждый своей дорогой», — сказал артист.

В мае 2017-го Вадим Самойлов отсудил у Глеба право на исполнение 172 композиций «Агаты Кристи».

Коллектив Самойловых распался в 2010 году. Глеб и Вадим создали свои группы и выступают по отдельности.

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