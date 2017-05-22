Суд разрешил Вадиму Самойлову исполнять 172 песни «Агаты Кристи»

Московский городской суд подтвердил право музыканта Вадима Самойлова на исполнение 172 композиций коллектива «Агата Кристи». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда в понедельник, 22 мая.

Иск к Вадиму подал его брат Глеб Самойлов. Он обвинил родственника в нарушении авторских прав и потребовал запретить музыканту исполнять написанные Глебом композиции.

В комментарии Национальной службе новостей (НСН) адвокат Глеба Самойлова Алиса Образцова заявила, что музыкант намерен обжаловать это решение.

Ранее, 27 апреля, Вадима Самойлова обязали выплатить брату долг в 4,3 миллиона рублей.

Глеб обратился с иском к брату в Савеловский суд в начале июня 2016 года. В сентябре того же года в удовлетворении требований музыканту отказали, признав право Вадима на песни «Агаты Кристи». В марте Глеб подал апелляционную жалобу на такое решение в Мосгорсуд.

Группа «Агата Кристи» распалась в 2010 году. Ее основатели, братья Глеб и Вадим, создали свои коллективы и выступают по отдельности.